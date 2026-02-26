Süper Amatör: Son iki haftasına girilen süper amatör kümede heyecan dorukta artık. Yapılan hataların bundan sonra telafisi olmayacaktır.

1.Grupta play-off mücadelesinden çok ligde kalma savaşı daha ilgi çekiyor. Çünkü 5 takım bu mücadeleden galip çıkmak istiyor. 2.Grupta ne play-off, ne de ligde kalma heyecanı kaldı. Kalan maçlar heyecansız geçecektir. 3.Grupta ilk iki sıra kesinleşti. Lider olan Mustafakemalpaşaspor şampiyonluğa yakın. Bu grupta iki takım küme düştü. Kalan dört takımdan ikisi ligde kalacak. 4.Grupta Zaferspor şampiyonluğu ilan etmişti. İznik Elbeyli Üzümspor, Fatihgücü FK veya Orhangazi Gençler Birliği’nden biri play-off bileti alacak. Bu grupta bir takım lige veda etti. Alt sıradaki dört takımın yüzde elli şansı var.

B Grubu: Cerrahspor evinde Tirilyespor’ı misafir edip rakibini eli boş gönderdi. Temsilcimiz rakibini 4- 1 yenip çok önemli bir galibiyet almış oldu. Bu skorla Tirilyespor’u da kümede kalma mücadelesinin içine atmış oldu. Cerrahspor hafta içi deplasmanda bir alt sırada bulunan Tütünspor ile karşılaştı. Bursa’dan bir puanla dönmesi iyi olur diye düşünürken temsilcimiz 4-1 galip gelip ligde kaldı. Cerrahspor son haftalarda çok iyi bir çıkış yakalayıp bu başarıyı elde etti. Zaten hedef bu yıl ligde kalmaktı. Rahatlayan Cerrahspor bu hafta BAY geçecek.

C Grubu: Geçen hafta ligde dördüncü sıraya düşen Alanyurtspor bu hafta tekrar üçüncü sıraya yükseldi. Temsilcimiz, Orhangazi’nin köklü kulübü Hürspor ligden çekildiği için bu hafta hükmen galip geldi. Hafta içi Alanyurtspor evinde Şükraniyespor’u konuk etti. Tadı tuzu kalmayan İnegöl ekibi evinde 5-1 mağlup ayrıldı. Halbuki ilk devredeki müsabaka 1-0 lehimize bitmişti. Alanyurtspor 19.maçında Bursa’da Osmangazi 19 Mayısspor’a karşı oynayacak. Rakip 19 Mayısspor küme düştü.

D Grubu: Bu gruptaki takım sayısı az olduğu için Kurtuluşspor’un bu hafta maçı yoktu. Sarı-Kırmızılılar haftaya evinde lig ikincisi İznik temsilcisi Elbeyli Üzümspor’u konuk edecek. Bu müsabaka temsilcimizin evindeki son maçı olacaktır. İlk yarıda İznik’te oynana karşılaşma 2-2 bitmişti.