İstanbul Arnavutköy’de yaşayan Abbas Kaya isimli kişi iddiaya göre 3 ay önce eşiyle anlaşmalı şekilde boşandı. 2 çocuklarından biri baba da biri annede kalacak şekilde anlaşan kişiler mahkeme salonundan sonra bir daha ne birbirlerini nede çocuklarını gördü. Eski eşinin ve oğlunun nerede odluğunu bilmediğini söyleyen Kaya, çocuğunu özlediğini ve yasal hakkı olmasına rağmen 3 aydır ne kız kardeşinin nede kendisinin çocuklarını göremediklerini iddia etti.

Arnavutköy’de yaşayan Abbas Kaya 2015 yılında tanışıp evlendiği eşi Rümeysa Yıldız ile arasında yaşanan problemler nedeniyle ilk çocukları doğduktan kısa süre sonra ayrılıp, ayrılıklarının 3. Yılında tekrardan barıştı. Barıştıktan sonra birde erkek çocukları olan çiftin problemleri tekrardan ortaya çıkınca anlaşarak boşanma kararı aldılar. 3 ay önce sonuçlanan mahkeme kararı ile kız çocuğunun vekaleti babasında, daha küçük olan erkek çocuğunun vekaleti ise annesinde kalması kararı mahkeme tarafından verildi. Verilen kararda aynı zamanda anne ve babanın ayda 2 kere olacak şekilde çocuklarını görebilme haklarının olacağı da belirtildi. Boşanma davası sonuçlandıktan hemen sonra mahkemeden ayrılan eski karı koca bir daha birbirini hiç görmedi. Çocuğunun nerede olduğunu bilmeyen baba Abbas Kaya yetkililere seslenerek yardım istedi.

“Bana oğlumu 3 aydır göstermiyor”

Başından geçen süreci anlatan ve çocuğunu özlediğini belirten Abbas Kaya, “Ben 32 yaşındayım biz 3 ay önce eşimle boşandık. Biz boşandığımızda 2 çocuğumuz var mahkeme kararı ile oğlumun velayeti onda kaldı kızımın velayeti de bende kaldı. Bana oğlumu 3 aydır göstermiyor ben çalışıyorum ama kendimi işe de veremiyorum. Çok üzülüyorum, bana neden çocuğumu göstermiyor anlamıyorum hiç olmadı bir komşudan falan göstersin. Tam 3 ay oldu ben çocuğumu göremiyorum. Sürekli üzülüp ağlıyorum ablası benimle beraber kalıyor oda çok özlüyor hatta yemek yemiyor bazen. Biz kardeşinin geleceğini söyleyerek teselli etmeye çalışıyoruz. Sürekli adres değiştiriyorlar bulamıyorum nerede oldukları belli değil” ifadelerini kullandı.