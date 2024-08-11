Maltepe’de kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bir dükkana giren ve dükkanın önünde oturan 4 kişinin yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün İstanbul Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, 34 KPA 504 plakalı Chery marka otomobil sürücüsü Hülya Y., cadde üzerinden sokağa giriş yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazada, dükkanın önünde oturan üç vatandaş ve otomobil sürücüsü Hülya Y. yaralandı. 4 kişinin yaralanmasına sebep olan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hülya Y.’nin dükkan önünde oturan 3 kişiyi ezdiği görüntüler ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşyeri önündeki 3 kişiyi ezdi

Güvenlik kamerası görüntülerde Hülya Y.’nin kullandığı araç hızla gelip önce kaldırıma, ardından merdivenlere çıkıp işyeri önünde oturan üç kişiye çarptığı ve kazanın ardından otomobilin ters yattığı görülüyor.