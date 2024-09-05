MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi Muhtarı Murat Gökçe’nin dere temizliği talebine kısa süre içerisinde başladı.MANİSA (İGFA) - Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı mahallesinde bulunan dere yatağının içi, çalılıklar ve birikme yapan malzemeler nedeniyle kapanmıştı.

Yağışlı havalarda dere yatağının çevresinde bulunan tarım arazileri ve yurttaşların mahsulleri zarar görüyordu. Mahalle muhtarı Murat Gökçe, bu durumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile paylaşarak, derenin temizlenmesi talebinde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamında dere yatağının içinde birikme yapan malzemeler, çalılıklar ve tortu tabakası kaldırılıyor. 35-40 yıldır dere yatağının hiç temizlenmediğini belirten Muhtar Murat Gökçe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.