Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'de yarışmacılara ana malzeme olarak Bursa siyah inciri verildi. Avrupa Birliği'nden (AB) tescil almış olan bu incirle yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, birincilik için zamana karşı yarıştılar. Farklı lezzetler hazırlayan yarışmacılar, şeflerin beğenisini kazanmayı başardı. En iyi tabağı seçmekte zorlanan jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, yapılan eksiklikler ve beğenileri hakkında yorumda bulundu. Şeflerin belirlediği tabaklar arasında sonuncu olan yarışmacı, yarışmaya 20. sırada veda etti.

Kaynak: İHA