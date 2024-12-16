Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları seçme sınavına başvurular bugünden itibaren 27 Aralık'a kadar yapılabilecek. Sınava, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında en az 5 yıl hizmeti bulunan adaylar ile üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 yıl hizmeti bulunan adaylar, kılavuzda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde başvuru yapabilecek.

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.

Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025'te yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek.

Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7-11 Nisan 2025'te Ankara'da yapılacak.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.