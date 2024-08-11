Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye genelinde bankacılık sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacak olan TAM Projesi'ni duyurdu. Bu projeyle birlikte, ATM kullanımında köklü bir değişim yaşanacak. Bakan Şimşek’in talimatıyla, bankaların ATM yönetimi için gereken yazılım geliştirme, lisanslama, saha hizmetleri ve operasyonlar tek bir merkezden yürütülecek. Bu merkezi yönetim sistemi, Türkiye’deki kamu ve kamu katılım bankalarının ATM giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak.

TAM Projesi, ülke genelinde 5 bin 200 ATM ile hizmet verecek ve kullanıcıların işlem maliyetlerini ortadan kaldırarak ücretsiz işlem yapma olanağı sunacak. Bakan Şimşek, bu sistem sayesinde kullanıcıların tüm bankacılık işlemlerine kolaylıkla erişebileceğini ve mevcut müşteri deneyiminin korunacağını belirtti. Dünya çapında benzer projelerden farklı olarak, TAM Platformu'nda tüm işlemler tek bir sistem üzerinden yapılacak ve 1000’den fazla işlem türü sunulacak.

Bu yenilikçi sistemin, bankaların maliyetlerini azaltmasının yanı sıra finansal hizmetlere erişimi de kolaylaştırması ve orta vadede 500 milyon dolarlık bir tasarruf sağlaması bekleniyor. Bakan Şimşek, TAM Projesi'nin Türkiye’nin bankacılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltma ve verimliliği artırma amacı taşıdığını vurguladı. Yeni uygulama ile vatandaşlar, ücretsiz ve daha geniş işlem seçenekleriyle ATM'lerden yararlanabilecek.