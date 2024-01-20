Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak Cumartesi günü için yayınladığı hava durumu tahminlerinde 9 il için sarı kodlu uyarıda bulunarak Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da kuvvetli yağışlar beklediğini bildirdi.

Hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinde yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuzeybatı kesimlerdeki illerde hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Edirne'nin hava sıcaklığı 7°C olacak.

İstanbul'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı 10°C olacak.

Kırklareli'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülecek. Kırklareli'nin hava sıcaklığı 6°C olacak.

Kocaeli'nde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kocaeli'nin hava sıcaklığı ise 14°C olacak.

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, genel olarak yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Kuzey Ege kıyılarında yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Manisa'nın hava sıcaklığı 18°C olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. İç kesimlerde pus ve yer yer sis olabileceği tahmin ediliyor. Adana'nın hava sıcaklığı 18°C olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde yağışlar başlayacak. Eskişehir çevrelerinde gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Ankara'nın hava sıcaklığı 12°C olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölge genelinde yağışlar görülecek. Bolu'da öğle saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışının başlaması bekleniyor. Düzce'de ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Kastamonu'nun hava sıcaklığı 10°C olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinde etkili olması öngörülüyor. Samsun çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Amasya'nın hava sıcaklığı 15°C olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, batı kesimlerinde yağışlar görülecek. Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Erzurum'un hava sıcaklığı 4°C olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Diyarbakır'ın hava sıcaklığı 12°C olacak.

Tüm bölgelerde yer yer pus ve sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava durumuna bağlı olarak buzlanma ve don olayları da gözlemlenebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.