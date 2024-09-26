Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın ani kaybı üzerine arkadaşı Demet Sağıroğlu, "Rejim yapıyormuş, bizde böyle ölüm diyetleri vardır. Sanırım kalbi kaldırmadı. Sahneye çıktıktan bir süre sonra kötü olmuş. Ardından 'Sol kolum uyuştu' demiş. Tekrar sahneye çıkmış ve kalp krizi geçirmiş" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözler, "Ölüm diyeti mi yapıyor?" sorularını gündeme getirirken, 20 yıllık sahne arkadaşı Kaan Öztürk yeni bir iddiada bulundu.

Metin Arolat’ın vefatından sadece birkaç saat önce evde sağlık hizmeti kapsamında enerji verici içeriğe sahip bir serum takviyesi aldığını ve bunun kalp krizini tetiklemiş olabileceğini belirten Kaan Öztürk, Magazinburada.net'e yaptığı açıklamada, "Metin çok sporunda sağlığında bir adam değildi ama o gün mekana geldiğinde bu tarz bir takviye aldığını söylemiş. Bence bunun kesinlikle araştırılması lazım. Sağlık hizmeti adı altında ne olduğu beli olmayan bir sürü şey yaşanıyor etrafımızda" diyerek önemli bir noktaya dikkat çekti.