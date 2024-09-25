Keşan eski belediye başkanlarından merhum Metin Çırpan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anma töreni Asri Mezarlık’ta, saat 13.30 sıralarında başladı.

Törene; Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan, Metin Çırpan’ın ailesi, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, dost, akraba ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Başkan Özcan, “Bugün burada, Keşan'ımızın unutulmaz belediye başkanlarından Sayın Metin Çırpan'ı anmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendisi, bu şehrin gelişimi ve güzelleşmesi adına büyük hizmetlerde bulunmuş, halkının sevgisini ve saygısını kazanmış biriydi. Metin Çırpan, belediye başkanlığı döneminde sadece fiziksel projelere değil, toplumsal dayanışmaya ve sosyal hayata da büyük katkılar sağlamıştır. Bugün onun vefatının yıldönümünde bir kez daha anlıyor ve yad ediyoruz ki, Metin Çırpan sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda kalplerde derin izler bırakan bir ağabey, bir dost ve bir Keşan sevdalısıydı. Ona bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Metin Çırpan’ı saygı ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından imam hatip İbrahim Kuş tarafından dualar okundu ve Metin Çırpan’ın mezarına karanfiller bırakıldı.