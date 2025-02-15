Medical Park Ordu Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, çocuklarda giderek yaygınlaşan miyopinin okul başarısını olumsuz etkileyebileceğini aktardı. Erken teşhisin ve doğru gözlük kullanımının önemine dikkat çeken Opr. Dr. Zaim, miyopinin uzağı net görememe sorunu olduğunu ve özellikle okul çağındaki çocuklarda sıkça görüldüğünü kaydetti.

"Belirtileri göz ardı etmeyin"

Genetik yatkınlık, uzun süre ekrana maruz kalma, yeterli açık hava aktivitesinin yapılmaması ve göz sağlığını olumsuz etkileyen çevresel faktörlerin, miyopinin artmasına neden olduğunu belirten Opr. Dr. Nükhet Zaim, tahtayı net görememe, gözleri kısarak bakma, sık sık gözleri ovalama, baş ağrısı ve göz yorgunluğu, derslere ilgisizlik ve akademik performansta düşüşün, miyopinin çocuklardaki belirtileri olduğunu söyledi. Zaim, bu belirtileri fark eden ebeveynlerin çocuklarını bir göz muayenesine götürmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, miyopinin erken teşhis edilmesi durumunda uygun gözlük veya kontakt lens tedavisiyle kontrol altına alınabileceğini aktardı.

"Erken müdahale ile başarıyı artırmak mümkün"

Miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için göz sağlığına uygun alışkanlıklar geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Zaim, "Günlük en az 1-2 saat açık havada vakit geçirmek, ekran sürelerini sınırlandırmak, ders çalışırken 20 dakikada bir gözleri dinlendirmek, düzenli göz muayenesi yaptırmak" önerilerinde bulundu.

Miyopinin tedavi edilmediğinde çocukların akademik başarısını olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çeken Opr. Dr. Zaim, göz sağlığını korumanın okul başarısı ve genel yaşam kalitesi için kritik olduğunun altını çizdi.