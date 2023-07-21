Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendirerek, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen eşinin tedavisinden kaçınan, ona ilgisiz davranan kocayı ağır kusurlu bulduğu emsal nitelikte bir karara imza attı.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açmıştı. Davalı-davacı erkek, ilk eşinden olan çocuklarına ilgisiz davranmakla suçladığı davacı-davalı kadının kusurlu olduğunu öne sürerken, kadın ise eşinin tüp bebek tedavisinden kaçındığını iddia etmişti. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu bulup her iki davanın da kabulüne hükmetmişti.

Ancak, Yargıtay'ın son kararında, kadının evi terk ettiği ve erkeğin önceki evliliklerinden olan çocukları ile ilgilenmesini kavga nedeni yaptığı hatırlatılarak, erkeğin de tüp bebek tedavisinde ilgisiz davrandığı, eşi ile birlikte kontrollere gitmediği ve desteklemediği vurgulandı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bu kararında yer alan ifadelere göre, erkeğin ağır kusurlu, kadının ise az kusurlu olduğu belirtildi. Eşit kusurlu kabul edilmenin hatalı olduğu ve bozmayı gerektiren bu durum karşısında, kişilik hakları zarar gören ve menfaatleri zedelenen kadın lehine Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesi gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kadının taleplerinin reddedilmesinin de hatalı olduğu belirtilerek, tarafların ekonomik durumlarına göre daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerektiği vurgulandı.