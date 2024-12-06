Ağır yaralanan genç sürücü hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde İnegöl istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Süha R. (20) yönetimindeki 16 BEP 502 plakalı motosiklet Avarlar Kavşağı yan yoluna girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu motosiklet ikiye ayrılırken, genç sürücü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.