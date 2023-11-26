Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış kazaya neden oldu. Otomobile çarpan motosikletli genç ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BDY 282 plakalı motosiklet sürücüsü Çardak Cami önünde kırmızı ışıkta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Motosiklet daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen Hasan K. yönetimindeki 16 PD 025 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ