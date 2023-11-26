Uludağ, Türkiye'nin kışın beyaz örtüsüyle öne çıkan en önemli turistik destinasyonlarından biri olarak kasım ayının ortalarından itibaren kar yağışlarıyla karşılandı. Meteoroloji verilerine göre, 16 Kasım'da başlayan mevsimin ilk kar yağışı, bölgede aralıklarla devam ediyor. Beyaz örtü kalınlığı şu an itibariyle 7 santimetreyi aşarken, termometreler -2 dereceyi gösteriyor.

Bu kar yağışı, özellikle otel sahiplerini sevindirirken, rezervasyon taleplerinde de belirgin bir artış yaşandığı kaydedildi. Kar temizleme ekipleri ve iş makineleri, yol kapanmalarını önlemek adına aralıksız bir çaba içerisinde çalışıyor. Uludağ yolunda, güvenlik önlemlerini genişleten jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Uludağ'da yaşanan kar yağışları, kış turizmi severler için bir cazibe oluştururken, bölgedeki tesisler ve ekipmanlar da karşılamaya hazır bir şekilde bekliyor.