İnegöl’de Sani Konukoğlu Camiinde müezzinlik yapan ve sesiyle İnegöllülerin kulaklarının pasını silen Selami Gülenç, müezzinliği bırakıp ticarete atıldı. Boş zamanlarını ise İnegöl’e bağlı kırsal mahalle olan Tüfekçikonak’ta geçiriyor.

DOMUZLAR KÖYE BELA OLDU

Özellikle yaz aylarında fındık ve sebze bahçelerine giren yaban domuzları nedeniyle başı dertte olan Tüfekçikonak halkı, av sezonunun açılmasıyla birlikte ellerine kaptıkları tüfeklerle soluğu dağda bayırda almaya başladı. Bunların arasında eski müezzin yeni avcı Selami Gülenç‘de yer almaya başladı.

Kırsal mahallenin sakinleri ile birlikte bahçelerine zarar veren domuzların peşine düşen eski müezzin, bölgedeki yaban hayvanlarını tek tek temizlemeye başladı.

Avcılar Derneği üyesi olan, avcılık belgesi bulunan Selami Gülenç, bu alanda da başarılı olduğunu herkese kanıtlamış oldu. Vurduğu yaban hayvanlarının resim ve videolarını kendi sosyal medya sayfalarından paylaşan Selami Gülenç, “ Avcılık faaliyetimizi devletimizin belirlediği esas ve kurallara göre gerçekleştiriyoruz. Doğamızın dengesini bozmadan gerçekleşen bu tür faaliyetlerimizin amacı vahşi yaşama zarar vermek amacı taşımıyor. Aksine bu tür faaliyetlerle ormanlarımızı, köylerimizi ve nesli tükenme noktasına gelen diğer yaban hayvanlarını da korumuş oluyoruz. “ diye konuştu.

YENİ HAYATIM BENİ MUTLU EDİYOR

Köy hayatını sevdiğini de söyleyen Gülenç, “Müezzinlik benim için gerçekten çok değerli bir görevdi. Belki resmi olarak bu görevde değilim, ancak gönüllü olarak müezzinlik yapmaya devam ediyorum. Kırsal Mahallemiz Tüfekçikonak’ta cami imamımız izinde olduğu zamanlar imamlık vazifesini de yerine getiriyorum. İslam’ı aşılamak, İslam’ı doğru yaşamak ve doğru anlamak adına üzerime düşen ne varsa yapmaya devam ediyorum. Bir taraftan bu alanda gönüllü bir nefer olsam da diğer yandan da hayatımı idame ettirmek mobilyacılık işiyle uğraşıyorum. Avlanmayı seviyorum. Yeni hayatım beni daha çok mutlu ediyor” diye konuştu.