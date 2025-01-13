Kafkasspor, 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hakan Çıtak’la anlaşmaya varıldığını açıkladı.

On numara ve sağbek mevkilerinde de oynayabilen yetenekli futbolcu, Kayseri Şekerspor, Kayserispor U19 ve U21, Emar Grup FK, Develigücü SK, Didim Belediye ve 23 Elazığ FK takımlarının formasını giydi.

Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Kafkas yönetimi, orta sahanın yükünü çekecek başarılı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenin ardından bir açıklama yapan genç oyuncu, “Ben Kafkasspor’da başarılar yaşamaya geldim. Bana güvenen hocalarımıza, başkan ve yöneticilerine layık olmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarımla birlikte Kafkasspor’u layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız” diye konuştu.