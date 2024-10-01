İnegöl-Ankara Karayolu üzerinde İDOL Mobilya, Sanat Mobilya ve Ada Koltuk firmalarının mağaza açılış törenine katılan Bozbey, kurdele kesimi sonrası yaptığı ziyaretlerde duvara asılı bir teşekkür mektubu görünce okumaya başladı.

6 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen Büyük Türkiye Depreminde binlerce insanın ölümüne neden olan felakette hayatta kalan depremzedelerden Ahmet Korkmaz’a ait mektupta, İnegöl’de ki mobilya firması Ada Koltuğa ait ürünlerin nasıl hayatlarını kurtardığı yazıyor.

Korkmaz mektupta şu ifadelere yer verdi;

“Öncelikle 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm depremzedelere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce Gaziantep Nurdağı’nda bulunan evimize sizlerden 1 salon takımı ve 1 oturma grubu satın almıştık. Mobilyalarınızı daima severek ve konforunu yaşayarak kullandık. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde eşim ve 3 çocuğumla birlikte evdeydik. Deprem oldu ve hepimiz enkaz altında kaldık. Evimizin üst beton tablası üzerimize çökmeden, koltukların üzerine düşmüş ve koltuklar sağlam kalabilmişti. Tonlarca enkaza rağmen bize bir hayat üçgeni sağlayarak o alanda sağ kalmamızı sağladı. Yaklaşık 2 saatlik çabadan sonra enkazdan çıkmayı başardık. Ancak o koltuklar olmasaydı belki de beton üzerimize düşecek ve belki de hayatta bile olmayacaktık. Rabbimize şükürler olsun.

Bu vesileyle öncelikle bu ürünleri bize tavsiyede bulunan başta Saim bey olmak üzere tüm Ada Avangarde ailesine minnet ve şükran borçluyuz. Sağ olun var olun.”

Mektubu dikkatlice okuyan Başkan Bozbey, Ada Koltuk Yönetim Kurulu Başkanı Halil Malkaç’ı hem tebrik etti hem de teşekkür etti.