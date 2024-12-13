Yoğun katılımın olduğu kongreye Bursa İnşaat Müteahhitler ve Sanayici İş İnsanlar Deneği (İMSİAD) Başkanı Şeref Demir, Yenişehir Ticaret Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Yenişehir önceki dönem belediye başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Emlakçılar Derneği Başkanı Emin Uçan, Yenişehir Bitlisliler Derneği Başkanı Ferhat İlingi, İnegöl MÜSİAD Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ve Şube Müdürü Emin Süküt, İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Sabri Şen, İnegöl Müteahhitler Derneği kurucusu Fahrettin Baykan ile dernek üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Faaliyet raporunun okunmasının ardından yapılan seçimde Yenişehir Müteahhitler DerneğiBaşkanı olarak başarılı İnegöllü iş insanı Emrah Taşcan seçildi.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜK OLDUĞU GİBİ, SORUNLARI DA BÜYÜKTÜR”

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Emrah Taşcan, “Bizleri buraya getiren Yenişehir’e ve mesleğimiz olan müteahhitliğe olan vefa borcumuzu biraz olsun ödeyebilmek için bugün değerli arkadaşlarımla birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Artık Yenişehir’e ve mesleğimiz olan müteahhitliğe birlikte neler katabiliriz sorusunu sorarak, mesleğimiz ve Yenişehir için neler yapabilirizi çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. 2018 yılından bu yana taşların yerine oturmadığı inşaat sektöründe sorunlarımıza bireysel veya firma bazında çözüm arayışının bir sonuç vermesini beklemek hatadır. İnşaat sektörü büyük olduğu gibi, sorunları da büyüktür. Bu nedenle, ortak sorunlarımız için ortak çaba gösterilmesi gerekmektedir. Yenişehir inşaat sektörünü kucaklayacak ve kalite çıtasını yükseltmemize fayda sağlayacak bir adım olarak dernekleşmekteyiz. Sivil toplum çağında yaşadığınız şu günlerde, dernekleşmenin sorunlarımızı ortaklaşa dile getirmek ve birlikte çözüm aramak bakımından önemli bir adım olduğuna inanmaktayız. Sorunlarımızın benzer olduğu inşaat sektöründe güç birliği yapmak için Bursa’mızda başarılarını kanıtlamış olan İMSİAD ile İşbirliği sürecini başlattık. Bu süreç içerisinde derneğimizi kurduk ve ilk genel kurulunda İMSİAD ile birlikte sizlerin karşısındayız. Önümüzdeki süreçte daha birçok alanda da İMSİAD ile daha birçok konuda birlikte hareket edeceğiz. İlk genel kurulumuzda bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere ve derneğimizin kuruluşunda değerli katkıları olan kıymetli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.