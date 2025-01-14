Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ve 1 ton 275 kilogram katkı maddesi ele geçirildiğini ve 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu üretiminde kullanılan 6 makine, 364 kilogram boş kapsül ve 73 adet alüminyum blister rulosu da ele geçirildi.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Her bir operasyon, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir” ifadelerini kullandı.