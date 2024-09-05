Nilüfer Belediyesi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlediği Nilüfer Halk Sağlığı Günleri ile vatandaşlara sağlık taramaları ve sağlıklı yaşam konusunda bilgi sunuyor. Etkinlik, 5-7 Eylül tarihlerinde, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılış törenine Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Salih Güleç, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Zerrin Güleş, Serpil Altun ve Tezcan Öztürk; Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Furkan Yavuz, İrfan Özer, Demirhan Aslan, Resul Tarman; Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan; Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Türkan ve birçok vatandaş katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, konuşmasında halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı. Şahin, yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluklarını, vatandaşları bilinçlendirme, sağlık okur-yazarlığını artırma ve sağlık hizmetlerine erişim sağlama gibi alanlarda sürdürdüğünü belirtti. Şahin, Nilüfer Halk Sağlığı Günleri kapsamında çeşitli sağlık taramaları ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Nilüfer Halk Sağlığı Günleri boyunca vatandaşlar, göz taraması, işitme testi, karbon monoksit ölçümü, vücut kitle endeksi ölçümü, kan şekeri ve tansiyon ölçümü gibi ücretsiz sağlık taramalarından faydalanabilecek. Ayrıca, çeşitli branşlarda bilgilendirme stantları kurulacak, atölye çalışmaları ve seminerler düzenlenecek. Etkinlik, sağlık okur-yazarlığını artırmayı hedefleyen eğitimlerle dolu bir program sunuyor.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, halk sağlığını koruma amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti. Arslan, belediyelerin halk sağlığı hizmetlerinde önemli rol oynadığını ve etkinliğin toplum sağlığına katkıda bulunacağını vurguladı.

Üç gün sürecek etkinlikler, katılımcılara sağlık taramaları yapma, bilgi edinme ve çeşitli eğitimlere katılma fırsatı sunuyor. Nilüfer Belediyesi, bu programla sağlık okur-yazarlığını artırmayı ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli hale gelmelerini hedefliyor. Etkinlik, sağlık alanında farkındalık yaratmak ve toplum sağlığını desteklemek amacıyla büyük bir önem taşıyor.