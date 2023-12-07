Belce Kız’ın Diyarı Ölüdeniz, içini açtığınızda dünyanın en güzel incisini göreceğiniz bir mercana benziyor. Keyifli vakit geçirmeniz ve eksizsiz bir tatil keyfi yaşamanız için tüm olanaklara sahip Ölüdeniz’de muhteşem bir gezi planı yapabilirsiniz. Gündüzünün eşsiz ışığında deniz keyfi yapmak için Belce Kız Plajı’nı, Kıdrak veya Kabak koylarını tercih edebilirsiniz.

Deniz Kulağı

Deniz kulağı noktasını görmek isterseniz Belceğiz’e, Kumburnu Plajı’na gidebilirsiniz. Doyasıya eğlenmek için sıra sıra mekanların bulunduğu Ölüdeniz sahili, Ölüdeniz Barlar Sokağı ve Hisarönü Barlar Sokağı’nın renkli gece hayatına karışabilirsiniz. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlencenin dur durak bilmediği Ölüdeniz’in gündüzünde ise yamaç paraşütü, su sporları, safariler ve doğa yürüyüşü aktiviteleriyle mükemmel vakit geçirebilirsiniz. Doğanın ve tarihin en güzel sunumlarını yapan diyarın sizler için derlediğimiz bazı gezi noktalarını ise şu şekilde belirtebiliriz;

• Kelebekler Vadisi

• Likya Yolu

• Karymlassos Köyü

• Ovacık

• Babadağ

• Gemiler Adası

Ölüdeniz tabiatı içinden az da olsa sıyrılıp yeni güzellikler keşfetmek isterseniz; Ölüdeniz manzaraları arasında yer alan Aya Nikola, Kleopatra, Gemile ve 12 Adalar’ı ziyaret edebilirsiniz.