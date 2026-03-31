Arabalarımıza bakıyoruz, değil mi? Yağını değiştiriyoruz, frenlerini kontrol ediyoruz, lastiklerin havasını ölçüyoruz… Kısaca bakımlarını aksatmıyoruz. Ama biz? Kendimize bu özeni gösteriyor muyuz? Yoksa her gün “Bir şeyim yok, idare ederim” diyerek yola devam mı ediyoruz?

Düşünün… Arabanın motoru sıcak mı, frenleri sağlam mı, lastiği patlamaya hazır mı diye kontrol ediyorsunuz. Peki ya kendi motorunuz? Kalbiniz, karaciğeriniz, böbrekleriniz… Her biri bir arabanın parçaları gibi. Birini ihmal ettiniz mi, zincirleme sorunlar başlıyor. Motor ışığı yanıyor, ama biz fark etmiyoruz.

Arabalar gibi, insanlar da periyodik bakıma ihtiyaç duyar. Check-up’lar, rutin tahliller, göz kontrolleri… Bunlar sadece kağıt üzerinde değil, hayat kurtaran periyodik bakımın parçaları. Arabanın yağını değiştirdiğinizde motor daha uzun ömürlü çalışıyor; kan değerlerinizi, tansiyonunuzu ve hormonlarınızı kontrol ettirdiğinizde siz de uzun ve sağlıklı bir yolculuğa çıkabiliyorsunuz.

Diyet de bir parça arabaya yakıt koymak gibi. Ama kafanıza göre yakıt doldurmak, yani diyetisyene danışmadan uygulamak… işte o zaman arabanın motorunu bozmaktan farksız. Eksik veya dengesiz beslenme, metabolizma sorunları, vitamin eksiklikleri… Bir bakıyorsunuz, kafanıza göre “sağlıklı” sandığınız şey sizi yavaşlatıyor.

Frenler mesela… Yorgunluk, stres, kaygı… Bunlar ruhumuzun frenleri. Arabanın frenini göz ardı etmek gibi, bir gün yolculuğu tehlikeli hâle getiriyor. Ama düzenli mola vermek, hobilerle uğraşmak, psikolojik destek almak… İşte bu frenlerin bakımını yapmak. Ve devletin sunduğu psikolojik destek hattı, sosyal hizmetler, ücretsiz danışmanlıklar… Arabayı servise götürmek kadar önemli, belki de daha hayati.

Hava filtresi var, değil mi? Araba toz ve kirden korunuyor. Bizim bedenimizde de filtreler var; bağışıklık sistemi, karaciğer, böbrekler… Onlara da dikkat etmek lazım. Uyku, doğru beslenme, egzersiz… Arabaya kaliteli yakıt koymak gibi; aksi halde filtre tıkanıyor, motor yoruluyor.

Bir de lastikler… Düşünsenize, arabada lastik patlamış, yolculuk tehlikede. İnsan vücudunda da benzer bir şey var: Kemiklerimiz, kaslarımız, eklemlerimiz. Onlara dikkat etmezseniz, küçük bir aksilik büyük bir kazaya dönüşebilir. Spor, yürüyüş, düzenli egzersiz… Lastikleri şişirmek gibi, güvenli bir yolculuk için şart.

Sonuçta hem arabalar hem de bizler, düzenli bakıma ihtiyaç duyarız. Araba bakımsız gidemez; biz de bakımsız, uzun ve kaliteli bir yolculuk yapamayız. Ama biraz devlet desteği, biraz uzman rehberliği ve biraz kendi dikkatimizi ekleyince, yol hem uzun, hem güvenli, hem de umut dolu oluyor.

Kendinize bakım yapın, tıpkı arabaya gösterdiğiniz özeni gösterdiğiniz gibi.

Unutmayın, arabalar bakımsız gidemez; siz de kendinize özen göstermezseniz yolculuğunuz kısa ve zor olur. Düzenli kontrol edin, küçük önlemler alın, bedeninizi ve ruhunuzu ihmal etmeyin çünkü en değerli yolculuk, sizin kendi yaşamınızdır.

Hayat yolunda, kendinize bakmayı unutmayın; yolunuz hep keyifli olsun!