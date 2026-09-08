İnegöl’ün köklü spor kulüplerinden İnegöl Doğanspor’da, geleceğin futbolcularını yetiştirmek adına sürdürülen altyapı çalışmalarını yakından görmek ve merak edilen sorulara yanıt bulmak için kulübün misafiri olduk.

Altyapının işleyişinden genç yeteneklerin gelişimine kadar pek çok konuyu, İnegöl Doğanspor Teknik Direktörü ve Altyapı Sorumlusu Aydın Ungan’a sorduk. Şimdi sözü, altyapı çalışmalarının detaylarını ve kulübün gelecek hedeflerini anlatması için Aydın Ungan’a bırakıyoruz.



1. Çocukların spora ve futbola ilk adımı attığı dönemde, yetenekten önce hangi özelliklerine dikkat ediyorsunuz?

Bizim için çocuklarda yetenekten önce bazı temel özellikler geliyor. Öncelikle çocuğun aile yapısına ve ahlaki gelişimine dikkat ediyoruz. Çünkü iyi bir sporcu olmanın yanında, iyi bir birey yetiştirmek de bizim için çok önemli.

Daha sonra fiziksel özelliklerini ve sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Spor yapmaya uygun bir yapısı var mı, herhangi bir sağlık problemi bulunuyor mu, bunlara bakıyoruz. Bunun yanında motorik özellikleri, anatomik duruşu ve fiziksel gelişimini de gözlemliyoruz.

Tüm bu değerlendirmelerin ardından çocuğun hangi spor branşına daha yatkın olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Yeteneklerini, fiziksel özelliklerini ve gelişim potansiyelini göz önünde bulundurarak, kendisi için en uygun branşa yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Bizim amacımız sadece futbolcu yetiştirmek değil; çocuğun sahip olduğu özellikleri doğru şekilde keşfedip, onu en doğru alana yönlendirmek.

2. Ailelerin altyapı sürecinde, çocuklarını desteklemek isterken yaptığı en büyük yanlışlar sizce neler?

Bu, her antrenörün duymak istediği bir soru. Altyapı sürecinde ailelerden beklentimiz aslında çok net: Veli, veli olarak kalmalı; antrenörün görevini üstlenmemeli.

Antrenman sırasında çocuğuna doğru ya da yanlış yönlendirmelerde bulunmasını istemiyoruz. Çünkü sahadaki teknik ve taktik kararları, çocuğun gelişimini takip eden antrenörün vermesi gerekiyor. Velinin sürekli müdahale etmesi, çocuğun kafasını karıştırabildiği gibi gelişim sürecini de olumsuz etkileyebiliyor.

Biz ailelerimizden, inandıkları ve güvendikleri kulübe ve antrenöre çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet etmelerini temenni ediyoruz. Çocuğumuza en büyük desteği, onun yerine karar vererek değil; yanında olarak, sabır göstererek ve doğru yönlendirmeyi kulüp ile antrenöre bırakarak verebiliriz.

3. Sizce yetenekli olduğu halde futbolda kaybolup giden bir çocuğun bu noktaya gelmesindeki en büyük etken nedir?

Bence burada üç önemli etken var. Birincisi sistem, ikincisi aile, üçüncüsü ise antrenör. Bu üç unsur, çocuğun futbol hayatındaki gelişimini doğrudan etkiliyor.

Çocuk bir fidan gibidir. Nasıl ki bir fidan doğru toprakta, doğru zamanda ve doğru şekilde yetiştirilirse güçlü bir ağaca dönüşür; çocuk da doğru yönlendirme, doğru eğitim ve doğru ortamla kendisini geliştirebilir.

Yetenek tek başına yeterli değil. O yeteneği doğru şekilde işlemek, sabırla geliştirmek ve çocuğun önünü açmak gerekiyor. Sistem doğru kurulmalı, aile doğru şekilde destek vermeli, antrenör de sahip olduğu yeteneği doğru eğitimle geleceğe hazırlamalı. Bu üç unsur bir araya geldiğinde, kaybolan bir yetenek yerine geleceğin başarılı sporcularını yetiştirebiliriz.

4. Sizce günümüzde çocukları spordan uzaklaştıran en büyük etkenler nedir?

Çocukların spordan uzaklaşmasının birkaç önemli nedeni var. Bunların başında yanlış yönlendirme ve teknolojik aletlere fazla zaman ayırmaları geliyor. Ayrıca velilerin çocukları küçük yaşta tek bir branşa yönlendirmesi de doğru değil. Çocuk farklı sporları deneyerek hangi alana daha yatkın olduğunu keşfetmeli. Bir diğer önemli sorun ise eskisi gibi sokaklarda, parklarda ve mahallelerde çocukların özgürce oynayabileceği alanların azalması. Çocuklarımızı yeniden hareket etmeye, oyun oynamaya ve spor yapmaya teşvik etmeliyiz.

5. Son olarak, önümüzdeki 5 yıllık süreçte akademinizde neleri değiştirmek, hangi hedeflere ulaşmak ve nasıl bir altyapı sistemi oluşturmak istiyorsunuz?

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte öncelikle doğru zamanda, doğru yerde ve doğru insanlarla yol arkadaşlığı yaparak altyapımızı daha sağlam bir noktaya taşımak istiyoruz.

Kendimize ait çim sahamızı daha şeffaf, düzenli ve kullanılabilir hale getirmek, kapalı halı sahamızı da daha aktif bir şekilde değerlendirmek hedeflerimiz arasında. Ancak bizim için akademi sadece futboldan ibaret değil. Çocuklarımızın sportif gelişimlerinin yanında, ahlaki ve manevi gelişimlerine de katkı sunmak istiyoruz.

Amacımız sadece iyi futbolcular değil; iyi insanlar, güzel ahlaklı ve topluma faydalı bireyler yetiştiren bir spor akademisi oluşturmak.

Bu güzel ve samimi röportajın gerçekleşmesinde bizlere kapılarını açan İnegöl Doğanspor Kulüp Başkanlarımız İsmail Ünsal ve Tahsin Semiz’e, sorularımızı içtenlikle yanıtlayan Aydın Ungan hocamıza ve bizleri misafirperverlikle ağırlayan tüm İnegöl Doğanspor ailesine, Yıldırım Gazetesi ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

İnegöl futboluna ve geleceğin sporcularına emek veren herkese başarılar diliyor, gençlerimizin sporla, ahlakla ve güzel değerlerle yetişmesini temenni ediyoruz.