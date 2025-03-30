Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de tahminlerini paylaştı.

Şen, "Bayram tatili biraz soğuk geçecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar yağış var ve hava sıcaklıkları düşük" dedi.

İstanbul için de tahminlerini paylaşan Şen, "Bugün 19 derece İstanbul'daki hava sıcaklığı, yarın iki üç derece düşecek. Çok fazla yağmur yok ama öğleden sonra akşamüstüne doğru yağmur başlayacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yağmur var. Bölgesel yağışlar olacak. İstanbul'da yağış önümüzdeki 5 gün devam edecek. Bayramın üçüncü gününden sonra çarşamba gününden itibaren sıcaklık düşecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar yağmur durmayacak İstanbul'da." dedi.