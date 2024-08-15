Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de play-off finali oynama başarısı gösteren Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz Orhaniyespor’da yeni sezon öncesi yönetim kurulu belirlendi.

Tevfik Demirhan başkanlığında oluşan yeni yönetim listesinde şu isimler yer aldı;

Tevfik Demirhan, Turgut Ordu, Caner Mollaer, Mesut Seymen, Selim Saman, Şahin Can Cihan, Sadi Saka, Emre Sevinç, Melih Demirhan, İsmail Durmuş, Semih Atlı, Özgür Şahin, Semih Yıldırım, Bayram Hasret, Metin Bayram, Osman Seymen, Ali Tetikel, Ahmet Genç, Muharrem Akan, Kerem Arı, Semih Aslan, Mustafa Mollaer, Ali Tor, Emre Güneş, Vedat Emir, Fatih Karakafa, Ali Kara, Musa Çınartaş, Kadir Boz, Mehmet Kırcalı, Oğuzhan Demirhan.

Yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından konuşan Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan şunları söyledi; “Geçtiğimiz sezon play-off finali oynayarak BAL Ligi’nin kapısından döndük. Başarılı bir sezon geçirdik. Bu sezonda Orhaniyespor olarak iddialı bir takımla sahada olacağız. Yeni yönetimimiz camiamıza hayırlı olsun.”