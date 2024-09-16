Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu ‘Büyüklere Masal’ etkinliği ile yetişkin masal severleri bir araya getirdi. Müzikle masalı birleştiren etkinlikte, Seher Kander anlattığı masallarla dinleyicileri hayaller diyarına götürürken, müzisyen Taner Baba da çaldığı enstrümanlarla geceye güzellik kattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ‘Şadırvanlı Han Avlu Buluşmaları’ adı altında düzenlediği etkinlikler ile Osmangazililere kültür sanat dolu akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ‘Eylül’ün Nağmesi Türk Sanat Müziği Konseri’ ile başlayan etkinlikler, ‘Büyüklere Masal’ gecesi ile devam etti. Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde düzenlenen etkinliğe, Bursalı masal severler yoğun ilgi gösterdi. Renkli anların yaşandığı etkinlikte, Seher Kander, masallarını bu kez çocuklara değil, masala özlem duyan yetişkinlere anlattı. Enstrümanlarıyla anlatılan masallara eşlik eden Taner Baba ise geceyi müzik şölenine dönüştürdü. Kitle iletişim araçları ve internetin insan hayatına dahil olmadığı zamanlarda sosyal hayatta önemi olan masalların hatırlandığı etkinlikte katılımcılar keyifli bir gece geçirdi.

Sözlü anlatım türleri içerisinde büyükten küçüğe hemen herkes tarafından sevilen ve büyük bir zevkle dinlenilen masalları can kulağıyla dinleyen Osmangazililer, gece sonunda adeta masal diyarında gizemli bir yolculuğa çıktı. Geceye katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, program sonunda masal anlatıcısı Seher Kander’e ve müzisyen Taner Baba’ya çiçek takdim etti.