Cuma mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Cuma mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmed M.(28) yönetimindeki elektrikli bisiklet, park halindeyken geri manevra yapan sürücü Nesim A.(24) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan bisikletin sürücüsü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.