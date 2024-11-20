Bursa’da sezonun ilk karı Uludağ’ın zirvesine düştü. Kamp sabahı 2250 metre yüksekliğindeki Göller Bölgesi’nde çadırlarından uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaşan dağcıların fırtına ve tipiye rağmen hem gece hem de gündüz yaptıkları zirve yürüyüşü nefes kesti. 30 dağcı kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı Zirvetepe’de Türk Bayrağı’nı dalgalandırdılar.

2543 metre yükseklikteki Uludağ’ın zirvesi karla kaplandı. Beyaza bürünen zirvedeki ilk karı görebilmek için Bursa’dan yürüyüş gerçekleştiren Uludağ Dağcılık Kulubü (ULUDAK) Kurucusu İsmet Şentürk liderliğindeki 12 dağcı göller bölgesinde kamp yaptı. Geceyi Kilimli Göl kenarında ateş başında geçiren dağcılar sabah uyandıklarında kar sürprizi ile karşılaştı. Dağcıların uyudukları saatlerde başlayan kar yağışı sabaha kadar her yeri bembeyaz yaptı. Karla kaplı çadırlarından çıkan dağcılar önce gündüz ardından gece olmak üzere iki ayrı zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu gruba bir gün sonra ikinci dağcı grubu da katıldı. 2 grup dağcı yeni yağan karların üzerinde ilerleyip bayrak tepeye ulaştı. Dağcıların bulutların üzerinde yaptıkları zirve yürüyüşü drone ile de görüntülendi. Gece yapılan zirve yürüyüşüne ise aralarında Bursalı usta dağcı İsmet Şentürk’ün de bulunduğu 5 dağcı katıldı. Havanın kararmasıyla birlikte yürüyüşe başlayan dağcılar yolun daha yarısına gelmeden tipi ve fırtınaya yakalandı. Zorlu hava şartlarına yürüyüşü bırakmayan dağcılar 3,5 saat sonra zirveye ulaşmayı başardı.

Karla kaplı zirvenin en yüksek noktası olan bayraklı tepeye çıkan dağcılar burada fotoğraf çektirip bölgeye kamp attı. Soğuk havaya rağmen geceyi zirvede geçiren dağcılar karla buluşmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek; günlük hayatta alışveriş merkezlerinde zaman geçirmek yerine her insanın en azından ömründe bir kez böyle bir yürüyüşü tecrübe etmesinin gerektiğini dile getirdiler.

30 dağcının Zirvetepe’de dalgalanan Türk Bayrağı önündeki eksi 12 derecedeki dron ile çekilmiş görüntüleri de adeta nefesleri kesti.