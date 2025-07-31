CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah canlı yayına katılarak gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

"İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA BEN DE DEĞİLİM"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylık süreci hakkında konuşan Özel, İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda belirlenen kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

"SEÇİM AKŞAMI GENEL BAŞKAN OLARAK TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPMAK İSTERİM"

Özel, konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Ben aday değilim. Seçim akşamı, iktidarı değiştiren partinin genel başkanı olarak teşekkür konuşması yapmak isterim, başka hesabım yok. ‘En doğru adayı belirleriz’ deyince ‘Vay efendim kendi aday olacak…’ Bütün üyelerle adayı belirledik, olamazsa gümbür gümbür kim yapacaksa onu yaparız. Cinsiyet sınırı da yok"