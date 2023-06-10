İnegölspor’umuz, Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin ve ekibi ile tekrar anlaştı.

İnegölspor Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Başkanı Osman Sevim ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Osman Sevim,“Altyapı için Özgür Şahin hocamız ve ekibi ile tekrar anlaştık. Bizim için A takım neyse altyapıda aynı değerdedir. Altyapıya önem veriyoruz. Gençler geleceğimizdir. Altyapıda Türkiye şampiyonu oyuncularımız var. Milli takımlara gönderdiğimiz oyuncularımız var. İnşallah altyapımız ülke genelinde adından sıkça söz ettirecek. Birçok Süper Lig takımı altyapımızdan oyuncularımızı takip ediyor. Bu olay bizi gururlandırıyor ama oyuncularımız bizim için değerli. İnşallah ileride önce A takımımıza daha sonrada Türk futboluna uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet edecek oyuncularımız olacak. Özgür hocama ve altyapı hocalarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Özgür Şahin, ise “Yıllardır içinde bulunduğum camianın bir ferdi olarak yeniden anlaştığım için mutluyum. 2023-2024 sezonunda Gençlik Geliştirme Sorumlusu olarak arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akademi liglerinde bu yılda mücadelemizi en iyi şekilde yapacağız. Gelişimini tamamlayan sporcularımızı profesyonel takımımızda sahada görmenin gururunu sezon sonunda hep birlikte inşallah yine yaşacağız. Bizlere bu çalışma fırsatını sunan Osman Sevim başkanıma ve yönetimin kuruluna teşekkür ediyorum.” dedi.

İbrahim Uslu