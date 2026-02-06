Süper Amatör: Alanyurtspor’un BAY geçtiği hafta Kurtuluşspor ve Cerrahspor haftayı üçer puanla kapattı. Özellikle Cerrahspor’un galibiyete çok ihtiyacı vardı. Diğer maçlar hafta içi oynandı.

B Grubu: Geçen hafta bir basamak daha aşağıya düşen Cerrahspor düşme hattında kaldı. Cerrahspor bu hafta evinde play-off hedefinde olan Panayır Güneşspor’u konuk etti. Temsilcimiz az da olsa play-off hedefinde olan rakibini 3-1 yenerek çok değerli bir üç puan aldı. Cerrahspor hafta içi bir alt basamakta bulunan Yıldırım Eriklispor deplasmanına gitti. Cerrahspor en azından maçı beraberlikle bitirmeliydi. Kaldı ki Yeşil-Beyazlılar zorlu deplasmandan 2-1’lik skorla altın değerindeki üç puanla döndü. Cerrahspor evinde ligde zor günler yaşayan Görükle İpekspor ile Cerrah Sahasında kozlarını paylaşacak.

C Grubu: Ligde üçüncü sırada yer alan temsilcimiz bu hafta BAY geçti. Alanyurtspor ligdeki 13. maçında evinde lig ikincisi Mudanyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Poyraz 2-0 yendi. Ligde 31 puanı olan Alanyurtspor hafta sonu lider Mustafakemalpaşaspor’un konuğu olacak.

D Grubu: Kurtuluşspor evinde Gemlik temsilcisi Kumlaspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar galip gelip alt sıralardan kurtulmak istiyordu. Nitekim Kurtuluşspor 3-0’lık galibiyetle alt sıralardan uzaklaşmış oldu. Kurtuluşspor perşembe günü de Bursa’da Yavuz Selim Gençler Birliği’ne karşı oynadı. Temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu skorla Kurtuluşspor ilk defa üç maç üst üstte galip gelmiş oldu. Kurtuluşspor pazar günü de lider Zaferspor ile karşılaşacak.

Altyapı: U 18 grupları bu hafta sona erdi. Gençlergücü ve Kurtuluşspor ilk iki sırayı alıp play-off’a kaldı. İki camiamızı tebrik eder, başarılar dilerim.

U 16 Gruplarında Alanyurtspor, lider Panayırspor’u yenip grup şampiyonu oldu ve Türkiye Finallerine gitmeye hak etti. Bu başarı amatör kulüpler bazında Gazipaşaspor’dan sonraki ilk başarı oldu. Alanyurtspor buna gerçekten inanmıştı. Yöneticileri, takımın sorumlusu Ömer Bakay ve sporcu kardeşlerimi tebrik ederim. Alanyurtspor’a hayırlı olsun. Kurtuluşspor da 4-1 galip gelip grubu üçüncü sırada tamamladı.

U 15 Gruplarının müsabakaları devam ediyor. İnegöl grubunda Kurtuluşspor, Karadeniz Güvenspor ve Doğanspor ilk iki için kıyasıya mücadele içindeler. Bakalım bu tatlı rekabeti kim kazanacak?

Kurtuluşspor sona eren gruplarda üçte üç yapmış oldu.