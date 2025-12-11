Süper Amatör: Takım arasında sadece Bursa Merinosspor puan kaybı yaşamadı. Sarı – Lacivertli köklü kulüp olan Merinosspor yedi maçta yedi galibiyet aldı. Kurtuluşspor’un grubunda yer alan Zaferspor attığı 27 golle en golcü takım durumda. En az gol yiyen takım olan Mustafakemalpaşaspor tek golü temsilcimiz Alanyurt Gençlik’ten yedi. Dördüncü grupta galip gelemeyen takım kalmadı. Yine bu grupta namağlup takım kalmadı.

B Grubu: Cerrahspor bu hafta deplasmanda Tirilyespor’a konuk oldu. Temsilcimiz en az 1 puan alması gerekiyordu. Tirilyespor geçen hafta antrenör değişikliğine gitmiş ve ilk maçını kazanmıştı. İnegöl temsilcisi sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Cerrahspor bu hafta ilk yarının en önemli maçına çıkacak. Temsilcimiz evinde bir üst sırada bulunan Tütünspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kalmak istiyorsa Cerrahspor en kötü berabere kalmalı. Cerrahspor’ un bir maçı fazla olduğu için aslında bu maçı kazanması gerek.

C Grubu: Ligde dördüncü sırada bulunan Alanyurt Gençlik bu hafta sahasında ligde kalmaya çalışan Orhangazi temsilcisi Hürspor’u misafir edecekti. Müsabaka temsilcimizin cezası sebebiyle Yenice Sahasında oynandı. Play – off hedefinde olan Alanyurt Gençlik tekrar galibiyet serisine başlaması gerekti. Nitekim Kırmızı-Beyazlılar sahadan 6-0 galibiyetle ayrıldı. Dördüncü sırada bulunan Alanyurt Gençlik bu hafta şu ana kadar sadece 4 puan toplayabilen Şükraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

D Grubu: Ligde beşinci sıraya çıkan Kurtuluşspor bu hafta deplasmanda İznik Elbeyli Üzümspor’a konuk oldu. Bu müsabaka Kurtuluşspor açısından önemliydi. Zira Kurtuluşspor 1979 yılında ilk resmi maçını bu sahada, bu rakibe karşı yapmıştı. O maç Yusuf İlarslan’ın golüyle 1-1 bitmişti. Karşılaşmada temsilcimiz Okan Güleç’in golüyle 1-0 öne geçse de 97. dakikada ofsayt olan bir pozisyonda kalesinde golü yedi. Maç tam 46 yıl önceki gibi 1-1 bitti. Kurtuluşspor ilk yarının son maçında evinde lig sonuncusu Çağlayanspor ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar bu maçı alıp ilk devreyi düşme hattının üstünde tamamlamak isteyecektir.