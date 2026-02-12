Süper Amatör: Ligin bitmesine az bir süre kala heyecan doruğa ulaştı. Hafta sonunu sadece 1 galibiyet ile kapattık. Sadece ligde kalmaya çalışan Cerrahspor ile gülebildik. Kurtuluşspor ve Alanyurtspor Pazar günü fark yedi. Kalan maçlarda Cerrahspor hariç diğer iki kulübümüzün heyecanı kalmadı gibi.

B Grubu: Son iki maçında altın değerindeki altı puan alan Cerrahspor evinde ligde zor günler yaşayan Görükle İpekspor ile Cerrah Sahasında kozlarını paylaştı. Temsilcimiz sahadan 6-0 galip ayrıldı. Cerrahspor son üç maçını kazanıp 9 puan topladı. Cerrahspor bu hafta Orhangazi’de lig üçüncüsü Çakırlıspor’dan puan alamaya çalışacak. Yeşil-Beyazlılar son üç maçında 9 puan toplamasına rağmen ligde çok rahatlayamadı.

C Grubu: Son maçını evinde kaybeden ve umutları çok azalan Alanyurtspor hafta sonu lider Mustafakemalpaşaspor’un konuğu oldu. Karşılaşma 8-0 bitti. Lider Mustafakemalpaşaspor ilk yarıdaki 1-0‘lık mağlubiyetin acısını çıkarmış oldu. Play-off hedefinden uzaklaşan temsilcimiz evinde lig dördüncüsü Hamitlerspor’u misafir edecek. Alanyurtspor bu maçı kazanıp lig üçüncülüğünü sağlamlaştırabilir. Son lig maçı öncesi takımın antrenörü Süleyman Sipahi görevi bıraktığını açıkladı. Deplasmandaki maçta Ömer Bakay takımın başında antrenörlük yaptı.

D Grubu: Geçen günlerde ilk defa üç maç üst üstte galip gelen Kurtuluşspor Pazar günü de lider Zaferspor ile karşılaştı. Zaferspor son haftaların en skorer takımıydı. Kurtuluşspor ilk 11’de 4-5 tane genç takımdan oyuncu vardı. Maçın henüz başında yenilen golle motivasyonu dağılan Kurtuluşspor 6-0 yenildi. Kurtuluşspor 16.maçınıda deplasmanda Arabayatağıspor ile karşılaşacak.

1.Küme: Yakında 1.küme müsabakaları başlayacak. İnegöl’ den Karadeniz Güvenspor, Yenicespor, Gençlergücü ve Doğanspor müsabakalarda yer alacak. Aldığımız duyumlara göre Yenicespor ve Karadeniz Güvenspor şampiyonluk için kadro kurmak isterken Gençlergücü ve Doğanspor genç oyuncularla yoluna devam edecek. Hayırlısı olsun.

Altyapı: U 18 grupları geçen hafta sona erdi. Gençlergücü İnegöl şampiyon olup play-off’a kaldı. Erol Arslan, Hakan Öztürk ve sporcuları tebrik ederim. Kurtuluşspor ligi iki sırada tamamladı ve kendi U 16, U 14 grupları gibi play-off’a kaldı. İki camiamızı tebrik eder, başarılar dilerim.