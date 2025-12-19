Süper Amatör: Dokuzuncu haftası geride kalan süper amatör liginde Çotanakspor ve Merinosspor hariç tüm takımlar mağlubiyetle tanıştı.

Dördüncü grupta Zaferspor attığı 31 golle en golcü takım duruma geldi. Üçüncü grubun lideri Mustafakemalpaşaspor yediği tek golle Bursa’nın en az gol yiyen takımı durumunda. Görükle İpekspor 43 takım arasında galip gelemeyen tek takım oldu.

B Grubu : Temsilcimizin ligde kalma adına çok önemli bir maça çıktı. Ev sahibi Cerrahspor, misafir ekip Tütünspor’u 6-4 yenerek altın değerindeki üç puana ulaştı. Dokuz puana ulaşan Cerrahspor bu hafta BAY geçiyor.

C Grubu: Dördüncü sırada bulunan Alanyurt Gençlik bu hafta şu ana kadar sadece 4 puan toplayabilen Şükraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. Deplasmanda oynayan İnegöl temsilcisi 1-0’lık galibiyetle play-off yolunda yoluna devam etti. Bu hafta Alanyurt Gençlik evinde Osmangazi 19 Mayısspor ile karşılaşacak. Bu maçta favori temsilcimizdir. Temsilcimiz Alanyurt Gençlik, Mudanyaspor ve Hamitlerspor üç takım 19 puana ulaştılar. Hamitlerspor bu hafta dinleniyor. Çok az bir ihtimal ancak Mudanyaspor puan kaybetse çok iyi olur.