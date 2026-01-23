Süper Amatör: Geçen hafta ilk defa üç takımımız da sahadan mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Bu hafta da üç maçta galibiyetimiz yok. İki beraberlik ile teselli bulduk desek de bu doğru olmaz. Zira play-off’u hedefleyen Alanyurtspor’un kümede kalma mücadelesi veren takımı yenememesi ile ligde kalma açısından çok önemli bir maçta Cerrahspor’un uzatma dakikalarında yediği golle galibiyeti kaçırması tesellimizi götürdü.

B Grubu: Cerrahspor bu hafta evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan 1326 Bursa FK ile İnegöl’de karşılaştı. İnegöl takımı 1-0 öne geçti. Ancak uzatma dakikalarda yediği golle müsabaka 1-1 bitti. Cerrahspor bu hafta deplasmanda Ovaakçaspor’a karşı puan mücadelesi verecek.

C Grubu: Alanyurt bu hafta evinde Bursa Gençlergücü ile puan mücadelesine çıktı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti. Temsilcimiz ilk defa üst üste iki maçtan galip gelememiş oldu. Alanyurtspor bu hafta Yavuzselimspor ile Bursa’ da karşılaşacak. Temsilcimiz yeni bir seriye başlamalı.

D Grubu: Kurtuluşspor bu hafta evinde lig dördüncüsü Fatihgücü FK ile karşılaştı. Temsilcimiz ilk yarıda yediği iki golle maçı 2-0 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar bu hafta Bursa’ da Nilüfer Altınşehirspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı rakip takım İnegöl’ de 3-0 kazanmıştı. Süper amatör kümenin en tecrübeli takımı bu maçı kesinlikle kaybetmemeli.

Alt Yapılar:

U 14 ve U 16 gruplarının play-off’lar devam ediyor. Önümüzdeki hafta Türkiye Finallerine gidecek takımların çoğu belli olacak. U 16’ da 2.Grupta yer alan İnegöl takımlarından Alanyurtspor Pazartesi günülider Panayırspor’u yenmesi halinde adını finallerine yazdıracak. Kurtuluşspor’un maalesef şansı kalmadı. U 14’de ise Kurtuluşspor az da olsa şansını sürdürüyor. Bu gruptaki yer alan Gazipaşaspor kalan maçlarda puan ve puanlar almak için sahaya çıkacak.

Anılarla Futbol: Futbolda yöneticilerin de futbol bilgisi, ilgisi olması gerek. Futbolun içinden gelenler yöneticilik yaparken daha faydalı olurlar. Bu aslında hayatın her kesimi için geçerlidir. Ülkemizde maalesef futbol oynamamış, pek spor yapmamış, spora çok ilgi göstermemiş binlerce kişi futbolda yöneticilik yapmaktadır. Bu tür insanlar de başarılı yönetici olabilir, kulübüne fayda sağlayabilirler elbet. Ancak bu sayı çok fazla olmaz. Gelelim bizim hikayemize. İnegöl’ün bir futbol kulübü. Adı Çayır-Çimenspor olsun. Bir abimiz futbola biraz merak sarar. Maçları takip etmeye başlar. Akşamları sıkça Çayır-Çimenspor lokaline gider. Hafta sonu akşamları yapılan futbol muhabbetleri hoşuna gider. Lokale takılanlar bunun yönetici olmak istediklerini anlar. Yakında yapılacak kongre öncesi kendisinin yönetim listesine yazılmasını isterler. Abimiz büyük bir heyecan ile kabul eder. Kısa süre sonra kongre olur. Bizim Ali Abi artık yönetici oluştur. Yapılan ilk görev dağılımından altyapı sorumlusu görevine getirilir. (Alt yapı sorumlusu normalde en önemli görevlerden biri olmasına rağmen ülkemizde gereksiz, önemsiz bir bölüm olarak görülür). Müsabakaların başlamasından kısa süre önce lokalin yanına soyunma odası yapılmak istenir. İnşaat başlar. Bizim Ali Abi her gün inşaata gider, kontrollerini yapar, ustalara yardımcı olur, fikir verir. Ali Abi yine bir gün inşaattayken kulüp başkanı Nazif oraya gelir.

- Hayırdır Ali? Burada ne yapıyorsun?

- İnşaat devam ediyor. Altyapı sorumlusu olarak buraya her gün geliyorum.

Nazif Başkan, durumu anlar. Hiç bozuntuya vermez. Ali Abiye teşekkür eder ve oradan ayrılır.

Not: Bizim Ali Abi, futboldan pek anlamadığı için alt yapı sorumlusu olarak kendini inşaatın alt yapısı ile ilgileneceğini anlamıştı.