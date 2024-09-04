Kara para akladıkları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanığın Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma tutuklu sanık Engin Polat’ın savunmasıyla başladı. Tutuklu diğer sanıklar Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün savunmasının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarıyla duruşma devam etti. Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıkların savunmalarını yaptığı duruşma saat 16.45’te son buldu. Yarın görülecek duruşmanın ikinci celsesinde ise müdafi avukatlarının esasa ilişkin savunmaları alınacak.