Elbette Capcom, Resident Evil HD ve Resident Evil 0 HD’nin yeniden yapımına neredeyse mükemmellik kattı ve Revelations spin serisi ile de çok iyi bir çaba gösterdi, ancak Resident Evil 4’e ve nasıl değiştiklerine baktığınızda dizi bir omuz üstü aksiyon nişancısına dönüştüğünde, her zaman gerilim ve dehşeti diziye geri getirecekler mi yoksa sonsuza dek bir aksiyon atıcı mı olacak sorusunun olacağını biliyordunuz.

Beni yanlış anlamayın, Resident Evil 4 bir klasikti, aslında hala tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri ve serideki favorilerimden biri ama Resident Evil, yarattığı dehşetten doğan bir dizi. 1996’da ve son birkaç başlık bunu tanımada başarısız oldu. Yine de Capcom dinliyordu ve yeni bir oyun çıktı, ancak Resident Evil 7: biohazard, franchise’ı ait olduğu yere geri getirdi mi?

Serideki diğer oyunların aksine, Resident Evil 7, kaslı ve özel olarak eğitilmiş kahramanları ortadan kaldırıyor, bunun yerine sizi çok daha ilişkilendirilebilir ve sıradan bir karakter olan Ethan Winters’ın yerine koymayı tercih ediyor. Hikaye, Ethan’ın üç yıl önce iz bırakmadan ayrılan karısı Mia’yı ararken izini sürüyor. Mia’dan bir mesajın ardından Ethan, Dulvey, Lousiana’daki terk edilmiş bir plantasyona, eski ve görünüşte terk edilmiş bir eve çekilir. Evin çürüyen içindekileri keşfetmek ve incelemek için biraz zaman harcadıktan sonra Ethan, Mia’yı bodrum katında kilitli bulur … ancak bir tür enfeksiyon taşıdığını fark etmesi uzun sürmez.

Yaklaşık on dakika ileri sarın ve kendinizi, ailenin ebeveynleri – Jack ve Marguerite – deli oğulları Lucas ve tekerlekli sandalyedeki adı belirtilmemiş yaşlı bir kadından oluşan psikotik Baker ailesiyle yeni bir şirkette bulacaksınız. Yemin ederim ki, en beklenmedik yerlerdeki garip görünüşü nedeniyle birkaç kez neredeyse anevrizma yaptı.

Baker ailesi, Resident Evil serisinin tamamında bulunan en korkunç aile ve düşman olabilir. Bu yamyam varlıklar, görünüşte terk edilmiş evin sahipleridir ve evlerini, kaçırabilecekleri herhangi bir kişide yeni bir virüs türünü test etmek için kullanıyorlar, başarısız kurbanlarla – eğer onlara öyle diyebilirseniz – ailenin çok ihtiyaç duyduğu içeriği sağlıyorlar. yemek saatleri.

Hikayenin geri kalanı boyunca oyuncular, evde ikamet eden aşağılık ve korkunç varlıkları aşmalı ve ailenin kızının korkunçluğa çare olduğunu iddia ettiği bir serumun içeriğini bulacak kadar Fırıncılardan uzak durmalıdır. uzun süredir kayıp olan karısına sahip olan enfeksiyon.

Resident Evil serisi, hikaye unsurları açısından her zaman güçlü olsa da, Resident Evil 7’deki hikayenin var olanların en iyilerinden biri olabileceğini söylemek doğru olur. Şimdiye kadar her başlıkta görülen güçlü ve özel olarak eğitilmiş ajanlardan sıradan bir adama geçiş, korkuyu bir korku serisi için uzun zamandır fazlasıyla kahramanca hissettiren bir diziye geri getirmeye gerçekten yardımcı oluyor.

Hikaye tamamen doğrusal bir mesele değil. Oyun boyunca, oyuncunun yapması gereken sert seçimler olacaktır, bu seçimler oyunda tamamen farklı sonlarla sonuçlanabilir. Ancak bunlar kesinlikle oyunu genişletmenin harika bir yolu olsa da, oyuncuların kilidi açılmış Madhouse zorluğundaki bu muhteşem gösteriden bir kez daha koşmak için geri döndüklerini gören final olacak.

Hikaye harika, ancak hiçbir oyunun tek başına harika bir masal üzerinden değerlendirilemeyeceği aşikar. Son Resident Evil oyunlarının oynanışı, serinin uzun vadeli hayranlarını bile geri çevirmek için neredeyse yeterliydi, peki aynı eski hatalardan kaçınırken çok ihtiyaç duyulan dehşeti seriye geri getirmek için farklı ne yaptılar? Her şeyi bir kez daha büyük bir sarsıntıya dönüştürdüler – bu sefer daha iyisi için.

Resident Evil 7: biohazard, kamera perspektifini bir kez daha birinci şahıs ortamına değiştiriyor ve bu yüzden oyunun ne kadar ilgi çekici hissettirdiğinden kaçış yok. Oyuncuları aksiyona ön plana çıkaran yeni kamera açısı ile her düşman hareketinin korkuyla karşılanması çok uzun sürmüyor. Hızlı dönüşler ve QTE’ler her adımda ortaya çıkıyor ve bunun yerine Resident Evil 7’deki eylem, çeşitli bulmacaları çözmek için farklı bileşenler ararken vahşi Baker ailesinden uzaklaşma ihtiyacından geliyor. evin her yerinde.

Resident Evil 7, önceki aksiyonla beslenen maceralardan çok uzak olsa da, Capcom eskinin klasik ve sevilen özelliklerini korumakta başarılı oldu. Klasik “Resi” tarzında her fırsatta duvarlara tırmanan bariz virüs ve korkunç engellerle dolu bir duvarın arkasına sıkışmış doğal olarak mevcut panzehirin yanı sıra, geri dönen diğer özellikler sınırlı bir envanter içerir, yani öğe yönetimi bir zorunluluktur. Güvenli odalar, oyuncuya oyunu çevrelerindeki dehşetten kurtarması için bir alan sağlar, eşya bulmacaları eski klasik Resident Evil oyunlarına geri döner ve tabii ki, başladığından beri serinin temel dayanağı olan ikonik şifalı bitkiler ve kombinasyon özelliği tüm o yıllar önce Raccoon Şehri yerinde.

Bunun dışında Resident Evil 7’de karşılaşacağınız hemen hemen her şey dizi için bir ilk. Tabii ki, silahlar hala oyunun büyük bir parçası, ancak çok daha gerçekçi bir yaklaşım sunmak için yükseltmeler ve güç kaldırıldı. Shotgun, Pistol, Chainsaw ve Flamethrower’ın hepsi bir görünüm oluştursa da, yenilenen Baker ailesine karşı etkisinin olmaması nedeniyle neredeyse hepsi işe yaramaz. Bunların tek gerçek kullanımı, size kısa bir süre için verdikleri sahte güvenlik hissidir – en azından Jack, başka bir pompalı tüfek patlamasından sonra onuncu kez ayağa kalkıncaya kadar. Elbette, kararmış çuvallardan çıkan daha az talepkar ‘kalıplanmış’ düşmanlar mevcuttur – en iyi silah genellikle, enfekte olmuş Fırıncıların peşinde koşmaktan saklanmak için sıkıca örülmüş koridorların kullanılmasıdır ve oyunculara tamamen yeni bir şey sunar. deneyim.

Sonunda ortama sahibiz ve ilk andan sonuna kadar, bu Capcom’un Resident Evil 7’de çivilediği bir şey, gıcırdayan döşeme tahtalarından, gıcırdayan kapılardan ve çürüyen ortamdan, işlevsiz aileye ve içinde barındırılan şekilsiz düşmanlara kadar, her şey Resident Evil 7, kabusları en sert korku fanatiğine götürecek kadar iyi. Bir dizi olarak Resident Evil için bu, dizinin bir süredir eksik olduğu dehşeti geri getirmek için yeterince unutulmaz anlar sağlıyor.

Genel olarak ve birçoğu dizi için bir başka radikal sarsıntıdan şikayet edecek olsa da, korku değeri için Resident Evil’e değer verenler, Capcom’un bu sefer izlediği yoldan çok memnun kalacaklar. Değişiklikler uzun zamandır geliyordu, ancak nihai sonuç bize bu yıl muhtemelen göreceğimiz en iyi korku başlıklarından birini vermiş olabilir … nihayet dehşeti Resident Evil’e geri getirdi.