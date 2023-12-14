Resident Evil Village’daki saldırıdan nasıl kurtulursunuz? Hiçbir şey bir hayatta kalma korku oyununu, aniden kurt adamlarla dolu ıssız bir köye doğru gezinmek gibi başlatamaz. Bunların sayısı herkesi paniğe sürüklemek için yeterli, ama ben onlarla başa çıkmanıza yardım etmek için buradayım.

Bu bölüm için bilmeniz gereken en önemli şey, her düşmanı öldüremeyeceğiniz ve denemenin anlamsız olduğudur. Bu test, atış becerilerinizi sergilemek yerine doğru yerlere gitmenize dayanır. Bu meydan okumayı hızlı bir şekilde çözmek istiyorsanız, Resident Evil Village’daki saldırıdan nasıl kurtulacağınızı burada bulabilirsiniz.

Resident Evil Village’da Likyalılardan nasıl korunulur ve saldırıdan nasıl sağ kurtulursunuz?

Binaları keşfedin

East Old Town’a girdikten sonra, Lycan adı verilen agresif yaratıkların hırıltılarını duymaya başlayacaksınız. Başlamak için Doğu Eski Şehir kapısının karşısındaki binaya girdim. Siz bir binadayken, Lycanlar içeri girmeye çalışacak ve Ethan, etrafınızın sarıldığını fark edecek. Lycanlara pencerelerden dikkatlice ateş ettim ve ahıra girenlerin hepsini öldürdüm. Kıyı temizlendiğinde, alt kattaki radyo hışırdayacak ve Luiza’nın hayatta kalanların evine gitmesini istediğini duyacaksınız.

Kapıları kapatmak için dolapları kullanın

Sağ taraflarında sarı bant bulunan dolaplara dikkat edin. Düşmanların içeriye su basmasını önlemek için bunları kapılardan geçirebilirsiniz. Bu alandaki her binayı keşfederken ek cephane ve barut ve hurda gibi kaynaklar bulacaksınız. Şimdi, komşu binaya. Dışarı çıkın ve yan tarafa gidin. İçeri girmeden önce parçalamanız gereken tahta bir sandık var.

Av tüfeğini bulun ama cephaneyi boşa harcamayın

Bu sıralamada hayatta kalmak için biraz daha fazla ateş gücüne ihtiyacınız olacak, bu yüzden M1897 av tüfeğini olabildiğince çabuk bulmanızı tavsiye ederim. Bunu büyük binadaki (yukarıda) masanın üzerinde bulabilirsiniz. Yine, burada ön kapıyı kapatmak için mükemmel olan başka bir dolap var.

Daha önce de bahsettiğim gibi, bu bölümde her düşmanı alt etmenin bir yolu yok. Denemek, cephanenizin hızla tükendiğini görecek ve Lycanlar sizden birkaç parça kopardığında muhtemelen öldüğünü görecek. Sadece kesinlikle ihtiyacınız olduğunda ateş ederek cephanenizi boşa harcamayın. Ve herhangi bir FPS’de olduğu gibi, her zaman kafayı hedefleyin.

Tüm eşyaları almak için bu evin etrafında yürümeye devam edin ve ilerledikçe daha fazlasını yapın. Evin altına girmek için merdiveni alın ve takip eden düşmanları mümkün olduğunca atlatmaya çalışın. Taşta çömelip çıkabileceğiniz bir delik var (yukarıda).

Düşmanları koş ve atlat

Herhangi bir noktada yapışkan bir noktadaysanız, daha az hasar almak için koruma sağlayabileceğinizi veya bir köşeden dışarı ateş edebileceğinizi unutmayın. Tekrar dışarı çıktığınızda, daha fazla Lycan ve çekiçle büyük bir düşman göreceksiniz. Bu yaratıkların etrafında zikzak yapmak için yer var, bu yüzden şimdi bir sonraki bölgeye koşma zamanı.

Yanan evlere doğru ilerleyin. Kırmızı bir kapının hemen önünde biraz su üzerinde küçük bir köprü var. Kapıdan geçin ve sola dönün, ardından bazı kütüklerin üzerinde (yukarıda) sallanan pota gidin. Burada, yere itildiğiniz ve atların üzerindeki Lycanlar’ın belirdiği bir ara sahne tetikleniyor. Birkaç dakika liderleriyle burun buruna olacaksın, sonra düşmanlar kaçacak. Bölgede kalan eşyaları toplayın, ardından ana köy bölgesine erişmek için yeni açılan büyük kapıya gidin.

Resident Evil Village İpuçları