Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te art arda gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının faillerinden olan terörist Muhammed Dib Koralı, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Koralı’nın uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. Saldırıda oğlunu kaybeden acılı baba Mustafa Diken, "Her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor ve onların bir an önce cezalarını çekmesini istiyoruz" dedi.

Şehit babası Diken, "Ben oğlum Mehmet Ali Diken’i kaybettim. Oğlum evli, 2 çocuk babasıydı. Çocukları öksüz kaldı. Bu durum tüm ailemizi üzüntüye soktu ve bu üzüntümüz hala devam etmektedir. 11 Mayıs’ın bir daha gelmesini istemiyoruz. Hatırladıkça içimiz parçalanıyor. Devletimiz ve istihbaratımız güçlüdür. 6 firari kaldı ve onlar da yakalanacaklar. 6 firarinin yakalanması da uzun sürmeyecek. Suriye’nin parçalanmasıyla bunlar açıkta kaldı. Bunların en kısa zamanda yakalanacaklarına inanıyorum. Her yakalanan bizi bir nebze de olsa sevindiriyor. Onların bir an önce cezalarını çekmesini istiyoruz" dedi.

Saldırıda oğlunu kaybeden şehit babası Ahmet Tuna da, "11 Mayıs 2013 yılında saat 2’de Reyhanlı’nın kalbine bomba atıldı. Bu saldırıda 53 insan hayatını kaybederek şehit oldu ve 200’e yakın yaralı verdik. Gerçekten o günü unutmak istiyoruz. O gün bize cehennemi yaşattılar. Dün gece saldırının faillerinden biri de yakalandı. Saldırı faili olan Muhammed Dib Koralı denilen terörist, MİT Başkanlığı ile Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Firari kaçaktı. 7 firarilerdi ve 6 firari kaldı. Bunların yakalanmasına seviniyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyetine güveniyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Biz eminiz ki geri kalan 6 firari de yakalanacak. Suriye’deki diktatörden sonra kaçacak yerleri kalmadı. Yakalanacaklar ve Türkiye’ye gelip hesap verecekler. 53 şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Ben oğlumu kaybettim. Bu yüzden yapılan her eylem ve her teröristin yakalanması tüm şehit ailelerimizi sevince boğuyor" ifadelerini kullandı.