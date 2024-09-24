Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Mezunlar Derneği ev sahipliğinde düzenlenen İlham Veren Liderler Konferansı’nda; Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) Rektör Vekili, Provost ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Prof. Ling San ağırlandı. Prof. Ling San, “Yapay Zekânın Eğitimdeki Rolü” başlıklı konuşmasında, yapay zekânın eğitim dünyasında yarattığı değişim ile geleceğe dair fırsatlar hakkında bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen “İlham Veren Liderler Konferansı” bu yıl 20 Eylül 2024 tarihinde Sakıp Sabancı Müzesi, The Seed’de gerçekleştirildi. Konferansın konuğu, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) Rektör Vekili, Provost ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Prof. Ling San oldu. Prof. Ling San, konferansta “Yapay Zekânın Eğitimdeki Rolü” başlıklı bir konuşma yaptı.

Etkinliğe; Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici başta olmak üzere birçok konuk katılım gösterdi.

YAPAY ZEKANIN HAYATIMIZDAKİ KULLANIM ALANLARI GİTTİKÇE ARTIYOR

2019 yılından bugüne kadar yaptığı gözlemleri ileten Prof. Ling San, verdiği istatistiklerle yapay zekanın hayatımızdaki rolünün eğitim de dahil olmak üzere birçok alanda arttığının altını çizdi. Yüksek öğretim özelinde de ülke ve üniversitelerin farklı uygulamalar benimsediğini, eğitime yapay zekayı dahil ederken farklı yaklaşım ve sınırlar tanıdığına işaret etti. Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi özelinde ise öğrencilerin derslerinde yapay zeka kullanımının serbest ancak belli kurallara tabi olduğunu belirtti.

Prof. Ling San konuşmasında yapay zekânın eğitim dünyasındaki etkisinin hızla arttığına dikkat çekti. Günümüzde daha fazla yapay zekâ uzmanı yetiştirme ihtiyacının ve daha fazla yetenek geliştirmenin gerekliliğine vurgu yapan Ling San, üniversitelerin bu konudaki rolüne değinerek NTU Singapur’da son yıllarda bir dizi yeni program başlatıldığı bilgisini verdi. Prof. Ling San, üniversitelerin yapay zekâ bilgisi yaratmada büyük bir rol oynadığını söyledi. Üniversitelerde hem yapay zekâ alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek hem de farklı alanlarda çalışan bireylerin yapay zekâ okur yazarlığını artırmak için yenilikçi programlar geliştirildiğini belirten Ling San, yapay zekâ teknolojilerinin, eğitimin niteliğini artırma ve öğrenci istihdam edilebilirliğini destekleme potansiyeli üzerinde durdu.

SİNGAPUR'UN YAPAY ZEKÂ KONUSUNDAKİ GELİŞİMİNDE ÜNİVERSİTELER ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ

Prof. Ling San, konuşmasında Singapur’un yapay zekâ alanındaki çalışmalarına da değindi. Ling San’ın verdiği bilgilere göre Singapur, bilim ve teknolojiye yönelik büyük yatırımlar yaparak yapay zekânın hızla gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri oldu. Ülkenin beş yıllık ulusal Araştırma, İnovasyon ve Girişim (RIE) planları çerçevesinde yapay zekâ, özel bir odak alanı haline getirildi. 2017 yılında kurulan AI Singapore girişimi, yapay zekâ araştırmalarını desteklemek, yeni teknolojiler geliştirmek ve yapay zekâ alanında yetenekleri yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Ülkede ilk ulusal yapay zekâ stratejisi 2019'da açıklandı. Burada; dikkat ve kaynaklara odaklanmaya yardımcı olmak, araştırma topluluğunu, endüstriyi ve hükümeti birlikte çalışmaya teşvik etmek ile değişim ve risk yönetimi gibi alanlar ele alındı. 2023'te açıklanan ikinci ulusal yapay zekâ stratejisinde Singapur’un yapay zekâ alanında dünya çapındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik hedefler belirlendi. Singapur'un yapay zekâ stratejileri, araştırma ve inovasyonda ilerlemeye katkıda bulunurken, üniversiteler bu alanda önemli bir rol üstlendi. Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU), yapay zekâ eğitimi ve araştırmalarıyla öne çıkıyor, çeşitli programlar aracılığıyla yapay zekâ okur yazarlığını artırmayı hedefliyor.

Prof. Ling San Hakkında

Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU), Singapur'da Rektör Vekili ve Provost olarak görev yapan Prof. Ling San, Singapur Ulusal Üniversitesi'nde 13 yıl geçirdikten sonra, 2005 yılında Fizik ve Matematik Bilimleri Okulu'nda (SPMS) Matematik Bilimleri Bölümünün Kurucu Başkanı olarak NTU Singapur'a katıldı. Ağustos 2011 ile Aralık 2017 arasında Fen Fakültesi Dekanı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2018'de NTU’da Provost olarak atandı. Ağustos 2022 ile Temmuz 2024 arasında Singapur Ulusal Araştırma Vakfı'nın Baş Bilimsel Danışmanı olarak görev yaptı. Singapur Hükümeti'ne bağlı Hükümet Bilim Danışmanları Komitesi'nin üyesi olan Prof. Ling San, lisans ve yüksek lisans derecelerini Matematik alanında Cambridge Üniversitesi'nde, doktorasını ise yine Matematik alanında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de tamamladı. UC Berkeley, INRIA, ENS Lyon, Macquarie, Technion ve Hanyang Üniversitelerinde misafir profesör olarak görev yapan Prof. Ling San'ın araştırma alanları arasında cebir ve sayılar teorisinin; kombinasyonel tasarımlar, kodlama teorisi, kriptografi ve dizilere uygulamaları yer alıyor.