Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bünyesinde görevli 1,5 yaşındaki ’Shollie’ isimli enkazda canlı arama köpeği, afetlere Samsun’da hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilk arama-kurtarma köpeği olan Shollie, zorlu eğitimlerden geçiyor.

Afet ve acil durumlarda medikal kurtarma faaliyeti yürütmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan bir ekip olan UMKE, afet ve acil durumlarda medikal kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarıyla, medikal kurtarmanın yanında arama-kurtarma faaliyetlerini de yapmak üzere UMKE ATAK adında bir yapı oluşturuldu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde UMKE ATAK ekiplerine arama faaliyetlerinde destek olacak köpek unsurlarının çalışmalarını ve eğitimleri de yürütülmeye başlandı. Bu çerçevede envantere 2 köpek alındı. Özellikle bakanlığın ilk arama-kurtarma köpeği olan Shollie, zorlu eğitimlerle muhtemel afetlere hazırlanıyor.

"Çeviklik, sosyalizasyon, itaat gibi eğitimlerden geçiyorlar "

Eğitimler hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Görevlisi ve köpek eğitmeni Osman Türk, “2010 yılından bugüne kadar UMKE personeliyim. Kahramanmaraş depremlerinde sonra Sağlık Bakanlığımız deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarını yürütmek için ‘UMKE ATAK’ isminde bir yapı oluşturdu. Biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE olarak afet bölgesinde arama-kurtarma çalışması yürütecek olan ATAK ekiplerini köpekli unsurlarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Elimizde şu an 2 tane köpeğimiz var. Bunlardan bir tanesi Shollie, 1,5 yaşında. Canlı enkaz arama köpeği olarak yetiştiriliyor. Diğer ‘Buddie’ ise 8 yaşındadır. İz takip köpeği olarak yetiştirildi ama frizbi sporunda şampiyonlukları var. Dolayısıyla hem sportif faaliyetleri hem de arama kurtarma işin beraber yürütmeye gayret gösteriyoruz. Köpekler uzun bir eğitim sürecinden geçtikten sonra etkili olabiliyor. Bebekliklerinden itibaren köpekler seçiliyor. Uzman kişiler tarafından uygun olup olmadığı değerlendiriliyor ve çeviklik, sosyalizasyon, itaat gibi eğitimleri tamamladıktan sonra branş eğitimleri ile beraber köpekler istediğimiz branşa yönlendiriliyor. Şu an Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun UMKE olarak Türkiye’de ilki başlatan, yürüten ekibiz. Amacımız arama-kurtarma yapan ATAK ekiplerine köpek unsurlarımızla destek olmaktır" dedi.