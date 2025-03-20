SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Play-Off son 12 turu rövanş karşılaşmasında Ada Yem Uşak Basketbol’u ağırlayacak.

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Play-Off’un ilk mücadelesini deplasmanda 57-59’luk skorla kazanan Büyükşehir’in dev adamları, 21 Mart Cuma günü kendi sahasında, taraftarı önünde tur için parkeye çıkacak.Saat 20.30’da başlayacak kritik mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak ve girişler taraftara ücretsiz olacak.

Büyükşehir Basketbol takımı mücadeleden galip ayrılması durumunda 6 takımlı Play-Off final grubuna katılarak şampiyonluk mücadelesi verecek.