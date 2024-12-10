Sanayinin alt sektörlerinde aylık bazda en yüksek değişim enerjide olurken, yıllık bazda ise elektrik, gaz buhar ve iklimlendirme üretiminde kaydedildi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ekim ayı verilerine göre Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.