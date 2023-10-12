Gastronomisiyle, müziğiyle, lezzetiyle, kültürüyle, tarihiyle İstanbul’a taşınan Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinlik alanını ilk günde binlerce kişi ziyaret etti. Etkinlikte Şanlıurfa’nın geleneksel el sanatları, yemekleri, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtıldı.

’’4 gün boyunca 1 tona yakın çiğ köfte ikramımız olacak’’

Etkinlik hakkında bilgi veren Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal, ’’Viranşehir, Siverek ve diğer ilçelerimizin kendi kültürünü tanıtıyoruz. Halfeti ilçemiz mozaiklerini tanıtıyor. Gastronominin ve İslam turizminin başkenti Şanlıurfa. İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizi ve İstanbulluları davet ediyoruz. Kurutulmuş biber, patlıcan, kabak, patlıcanlı kebap, domatesli kebap ve diğer yöresel ürünlerimizi sergiliyoruz. Şanlıurfa’ya has, başka bir il ile kıyaslanmayacak el emeğiyle yapılan biberlerimiz var. Biberlerin bir kısmı güneşte fazla kalır, siyahlaştırılır ve çiğ köftede kullanılır. Pembemsi olanlar da yemeklerde ve çorbalarda kullanılır. Biber salçası da burada bulunuyor, İstanbul’da reçel diyorlar ama biz biber salçası diyoruz. Domates salçamız da Şanlıurfa’da hanımlarımızın el emeği ile yaptıkları ürünler arasında yer alıyor. Haftasonu, Şanlıurfa’nın ünlü sanatçıları burada sıra gecesi yapacak. Şanlıurfa’yı İstanbul’a taşıdık. 4 gün boyunca 1 tona yakın çiğ köfte ikramımız olacak ’’ dedi.

’’Şanlıurfa’dan unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarını getirdik’’

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ şöyle konuştu: ’’Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürü çok kıymetli. Gastronomi ekonomisi her geçen gün büyüten bir şehir. İstanbul’da çok fazla hemşerimiz var, Şanlıurfalılar Federasyonu’nun düzenlediği bu organizasyonda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak yer alıyoruz. İlk günde etkinlik yoğun ilgi görüyor. Çünkü Şanlıurfa’nın yemekleri herkesin ilgisini çekiyor. 400’ün üzerinde yemek çeşidimiz, 34’ün üzerinde tescillenen ürünümüz var. Vatandaşlarımızın o yemekleri yapma için gelip buradan alışveriş yapması lazım. O yemeklerde kullanılan ürünler burada satışa sunuldu. Burada gördüğümüz ilgiden memnunuz. Ayrıca Şanlıurfa’dan unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ustalarını getirdik; telkâri ve bakır ustalarımız var.’’

Şanlıurfa’nın dillere destan sıra gecesinde türkülerle beraber festivale gelen misafirlere yumurtalı çiğ köfte dağıtıldı. Organizasyon boyunca etkinliğe gelen misafirlere de 1 ton çiğ köfte dağıtılacak.

İnsan sağlığı açısından birçok faydası bulunan ve günümüzde sayılı usta tarafından yapılan kemik tarak, unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık, çulhacılık, kazaz, tespihçilik, ahşap oymacılık ve Şanlıurfa’da son ustalarının ellerinde yaşatılmaya çalışılan gümüş telkari sanatının inceliklerini işin ustaları İstanbul’a gelerek yeni nesillere anlatıp, sanatlarını konuşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi standında çeşitli yarışmalar da yapıldı. 63 içli köfteyi 12 dakikada yapan Meryem Çakmak altının sahibi oldu.

Etkinlik alanına gelenler Şanlıurfa’nın meşhur beli kırık kebabı, tepsi kebabı, ciğer, kulak çorbası, pirpirim gibi birbirinden ilginç Şanlıurfa yemeklerinin tadına baktı.

Öte yandan İstanbullular, 12-15 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa Tanıtım Günleri çerçevesinde yerel lezzetlerin tadına bakabilecek ve sıra gecesi gibi etkinlilere katılabilecek.