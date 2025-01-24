Milli savunma Bakanlığı x sosyal medya hesabından ufuk Akıncı için bir açıklama yayımladı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ufuk Akıncı için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede güçlükle ayakta duran şehidin annesini yakınları teselli ederken, şehidin kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.Kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği'ne götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Şehit Ufuk Akıncı'nın evli ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Camide aynı zamanda vefat eden emekli Tuğgeneral Atilla Başaran için de cenaze namazı kılındı.