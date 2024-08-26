Serdivan Belediyesi Kültür Sanat’ta düzenlenen, yetişkinlere yönelik seramik obje tasarımı atölyesi, deneyimli sanatçı Necmiye Demircioğlu’nun eşliğinde devam ediyor.

Farklı çamur türleriyle çeşitli şekillendirme ve süsleme yöntemlerinin kullanıldığı atölyede katılımcılar, hayal güçlerini kullanarak özgün tasarımlar oluşturuyor ve seramikle iç içe keyifli vakit geçiriyor. Deneyimli sanatçı Necmiye Demircioğlu’nun rehberliğinde, katılımcılar sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda sanatın süreçlerine dair derinlemesine bir bakış açısı kazanacaklar. İnteraktif bir eğitim süreci sunan atölyede katılımcılar, uzman eğitmenden birebir destek alarak kendi potansiyellerini keşfetme imkanına sahip oluyor.