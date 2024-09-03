Serdivan Belediye Meclis Toplantısı’nda ilçede bungalov benzeri yapıların inşa edilmemesi için meclis kararı alındı. Başkan Çelik; toplantıda ayrıca, sokak köpeklerine işkence yapıldığına yönelik iddialara da cevap verdi.

Serdivan Belediyesi Eylül Ayı olağan meclis toplantısı Osman Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "İhtiyaç olan mahallelerimizde toplam 55 kilometrelik asfalt çalışmalarımız ve de Beşköprü ile Kemalpaşa mahalleleri arasındaki bağlantı yolu çalışmamız devam ediyor. Beşevler ve Kızılcıklı mahallelerinde kaldırım çalışması başlatıyoruz. Trafik Park’ı yeniledik, yeni park alanları oluşturma çalışmamız da sürüyor. Her mahallemizde sinema gösterimleri düzenliyoruz. Çocuk akademimizde yaz kursları veriyoruz. Spor kursları düzenliyoruz. Sportif ve kültürel kurslarımız kışın da devam edecek. 30 Ağustos Zafer Kupası adı altında sokak basketbolu ve kano kürek turnuvası düzenledik. 29 Ekim’de de kano kürek festivali düzenleyeceğiz" dedi. Başkan Çelik ayrıca Esentepe-Kampüs yolu, 1. Cadde ve Çark Sanayi bölgesindeki asfalt çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.

Köpeklere işkence iddiası

Gündem dışı söz alan CHP Meclis Üyesi Kutay İnce’nin sokak hayvanlarına işkence edildiğine yönelik iddialarına da yanıt veren Başkan Çelik, “Hayvanlara eziyet edildiğine dair sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlayınca, geçici olarak oluşturduğumuz hayvan toplama noktasına gittik. Evet, bir kafese 5-6 köpek konduğunu gördük. Bunun sebebi de günlerden cumartesi oluşu ve Büyükşehir’in barınağının hafta sonu kapalı olmasıydı. Hayvanların suları, yemleri önlerindeydi ve de pazartesi günü Büyükşehir barınağına nakilleri yapıldı. Yani bu geçici bir durumdu. Zehirli okların ağaçlara saplandığı, etrafın pis olduğu iddiaları ise organize bir aklın ürünüdür. Geçici barınağa izinsiz olarak gizlice girilmiş, etraf bilinçli olarak kirletilmiş, çöpler yerlere saçılmış ve de iğneler ağaçlara belli kişilerce bilinçli olarak saplanmıştır. Bir mama lobisi bu işi organize etmiştir ve bununla ilgili görüntüler elimizde mevcuttur. Bu görüntüleri sizinle de paylaşabilirim. Ben bizzat evinde kedi besleyen, sokağında da köpek besleyen bir insanım. Hayvanlara eziyet etmem, edilmesine de asla müsaade etmem. Bunu yapanı bu belediyede çalıştırmam, derhal görevden alırım. Sözün özü biz kesinlikle hayvanları öldürmüyoruz. Sadece küpesiz olanları toplayıp tedavilerini yapıyoruz. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Malum okullar açılıyor. Hiçbirimiz çocuklarımızın sokak hayvanları tarafından saldırıya uğramasını ve zarar görmesini istemeyiz. Bununla ilgili vatandaşlarımızdan çokça talep geliyor” diye konuştu.

Kaçak yapılaşmaya izin yok

Gündem dışı konuşmaların ardından gündeme geçildi. 11 madde görüşülerek karara bağlanırken, gündemin kabul edilen 1. maddesi gereğince Serdivan ilçesinde bungalov benzeri yapıların yapılması kanunen engellenmiş oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Çelik, “Bungalov benzeri yapılaşmaya zaten müsaade etmiyorduk. Bu konuyu meclis gündemine de taşıyarak bungalov yapımının önüne yasal engel de koymuş olduk. Ayrıca kaçak yapılaşmaya da izin vermiyoruz. Bilhassa Esentepe, Yukarıdereköy ve Aşağıdereköy mahallelerinde kaçak yapılaşmaya kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.