İktidar karşıtı protestoların sürdüğü Sırbistan’da parlamento, 3 ayı aşkın aranın ardından gerçekleştirdiği ilk oturum kaosa sahne oldu.

Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki iktidar koalisyonunun muhalefetin karşı çıktığı oturum gündemini kabul etmesiyle tansiyon yükseldi.

Parlamento başkanına yönelen muhalif milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Muhalif vekiller salona kırmızı ve siyah renkli sis bombaları ile işaret fişekleri attı, "Sırbistan, rejimin düşmesi için ayağa kalkıyor" yazılı pankart açtı.

Daha sonra iktidar ve muhalif vekiller arasında çıkan kısa süreli arbedede vekillerin yumurta da fırlatmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Atılan sis bombaları nedeniyle bazı vekiller baygınlık geçirdi.

Parlamento Başkanı Ana Brnabic, milletvekili Jasmina Obradovic’in sis bombaları nedeniyle oturumu terk etmek zorunda kaldığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Brnabic kafasına sis bombası isabet eden bir vekilin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Beyin kanaması geçirdiği açıklanan vekilin hayati tehlikesi devam ederken, iki vekil ise istifasını sundu.

Yaşanan kargaşaya rağmen parlamentonun çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Brnabic, "Sırbistan için verilen mücadelenin durmasını istiyorsanız bizi öldürmeniz gerek" ifadeleriyle muhaliflere seslendi. Brnabic, "Bizi öldürmeniz gerekir. Bizi başka türlü durduramazsınız. Ben çalışmaya devam edeceğim. Ben Sırbistan için çalışmaya devam edeceğim" dedi.