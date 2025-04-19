Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak sokak üzerinde meydana geldi.

Suriye uyruklu S.A.Ö.(15), henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak üzerinde tartıştığı Nadir C. (65) kavga etmeye başladı. 15 yaşındaki öfkeli genç elindeki tabancayla Nadir C.'ye defalarca ateş etti. Nadir C., Sol bacağına isabet eden mermiyle yere yığıldı. Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi kovalamaca sonucu suç aleti tabancayla yakaladı.

Şüpheli S.A.Ö.(15)'nın İfadesinde, "Beni bir işyerinde çalıştırıyordu. Uzun süre çalıştırdı. Para vermedi. Defalarca paramı istedim vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Bende sinirlenip ateş ettim." dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.